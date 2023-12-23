Ryan Babel'den flaş Fatih Terim açıklaması

Son olarak Eyüpspor'da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Türkiye'de çalıştığı teknik adamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan Babel şunları söyledi:

- Arda Turan teknik direktör olduktan sonra onunla daha fazla başarı elde etmek isterdim. Daha yeni başlamış olmasına rağmen benim için Türkiye'de ilk üçün içinde.

- Türkiye'de çalıştığım en iyi antrenör Fatih Terim diyebilirim. Şenol Güneş'le de çalıştım tabii ki. Kişisel olarak, profesyonel kariyerime bakarsanız Beşiktaş'la daha başarılı bir dönem yaşadım ama bu takımla da alakalıydı. Çok iyi oyunculardan oluşan, çok iyi bir takımdı. Benim işimi çok kolaylaştırıyorlardı.

- Galatasaray'da ise iyi bir takımımız vardı ama bazı anlarda her şey yerine oturmuyordu. Fatih Terim, ardından Arda Turan, sonrasında da Şenol Güneş.

- Fenerbahçe de Galatasaray da bu sezon çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacaklar. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum.

- Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkartıyor. Bence yetenek olarak o çok daha yetenekli Sacha Boey'dan. Sacha Boey çok iyi bir oyuncu. Ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı.

- Beşiktaş ne yazık ki zor bir sezon geçiriyor. Bu beni üzüyor. Hala onları destekliyorum. Beşiktaş'ın kalbimdeki yeri çok ayrı. Antrenör değişiklikleri oldu. Sonuçlar istikrarlı olmadı. Şu an şampiyonluk için rekabet edemiyorlar. Ait oldukları yer bu kesinlikle değil. Aboubakar takımda çok önemli bir yer tutuyor. Kazandıkları maçlarda özellikle o önemliydi. Şu anda olanlar biraz hayal kırıklığı. Ama bence bunu idare edebilirler. Aboubakar'a ihtiyaçları var.