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Zaniolo'yo ilk maçında Donk'tan olay hareket

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Zaniolo'nun Kasımpaşa karşısında eski Sarı Kırmızılı oyuncu Donk'la yaşadığı mücadele gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:06
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Ryan Donk'tan Zaniolo'ya olay hareket

Zaniolo'yo ilk maçında Donk'tan olay hareket
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1 aylık ara sonrası lige dönen Galatasaray, eski kaptanı Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kasımpaşa’yı konuk etti. Paşa ilk yarıda Aslan’a geçit vermezken, 2. yarıda Nicolo Zaniolo’nun girişiyle tablo değişti.

Rashica’nın şık pasını nefis bir vuruşla tamamlayan İtalyan yıldız, ilk resmi maçında takımını zafere taşıdı. Ligde üst üste 14. maçını kazanan Cim Bom, Beşiktaş’ın 63 yıllık rekorunu da tarihe gömdü.
Hazırlık maçlarında kısıtlı sürede 2 gol, 1 asist ile kalitesini gösteren Aslan’ın yeni süperstarı Nicolo Zaniolo, ilk resmi maçına dün çıktı.
Sarı Kırmızılıların pozisyon bulmakta zorlandığı mücadelede ikinci yarıda oyuna giren İtalyan futbolcu, 12 dakika sonra attığı golle zaferi getirirken karşılaşmanın son anlarında Ryan Donk'la tartışma yaşadı.

45 BİN 908 TARAFTAR İZLEDİ

Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi toplam 45 bin 908 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

 

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