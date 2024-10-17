Ryan Kent imzaya çok yakın

Rangers, transfer görüşmeleri için Ryan Kent ile temas halinde. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kent, serbest kaldıktan sonra Ibrox ekibine dönme ihtimali üzerine yoğunlaşmış durumda.

16 ay önce Fenerbahçe ile dört yıllık bir sözleşme imzalayan Kent, bu süreçte yaşadığı zorluklardan sonra, yeniden Rangers forması giymek istiyor. İki tarafın da anlaşmaya çok yakın olduğu söyleniyor. Fenerbahçe, yaptığı açıklamada Kent’in sözleşmesini sonlandırdığını duyurmuştu ve bu, oyuncunun geleceği için yeni bir kapı açtı.

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Kent’in, Rangers'ın yeni teknik direktörü Philippe Clement ile çalışacak olması da onun için büyük bir avantaj. Rangers, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek adına serbest transfer piyasasında aktif olmak istiyor. Kent’in, bu transferle birlikte yeniden Ibrox’a dönmesi, hem kulüp hem de oyuncu için heyecan verici bir gelişme olacak.

Ryan Kent kimdir?