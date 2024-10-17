Fenerbahçe, Ryan Kent'le yollarını ayırdı. Mourinho biletini kesmişti

Fenerbahçe, Ryan Kent ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan İngiliz oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, karşılıklı olarak anlaşmayı feshetti.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ryan Kent'in sözleşmesi feshedildi. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in Fenerbahçe ile yolları ayrıldı.

2023 yılında Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli formayla toplamda 19 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol, 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.