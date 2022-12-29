29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek

Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek

Hava yolu şirketi Ryanair’in Belçika'daki çalışanları yılbaşı tatilinde grev kararı alması nedeniyle 100'den fazla sefer iptal edildi. Grevden 19 bin yolcu etkilenecek.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:43
Takip Et

Ryanair çalışanlarından Belçika'da yılbaşı grevi: 19 bin yolcu etkilenecek

Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
+
Aa
-

İrlanda merkezli havayolu Ryanair personelinin gerçekleştireceği grev, yılbaşında Charleroi havaalanından 107 uçuşun iptaline yol açacak. Grevden yaklaşık 19 bin yolcu etkilenecek.

Belçika merkezli Ryanair mürettebatı, 30-31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri ile 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidecek. İşçiler İrlandalı şirketi Belçika’daki ulusal asgari ücretin altında ücret ödemekle suçluyor.

Şirket daha önce Belçika’nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve yeni ücretler nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanı’ndaki faaliyetlerini eylül ayı sonunda sonlandırmıştı.

TATİL BÖLGELERİNİN UÇUŞLARI DA İPTAL EDİLDİ

Belçika merkezli kabin ekibi tarafından gerçekleştirilen grev, Belçika’nın Charleroi Havalimanı’ndan kalkan uçuşları etkileyecek. Tenerife, Dublin, Malaga, Lizbon ve Marakeş gibi pek çok uçuş iptal edilecek.

Mürettebat grevlerini birkaç gün önce duyurdu. Konuya ilişkin çözüm bulmaya çalışan ve grevden etkilenen yolcularla iletişime geçen Ryanair’in talepleri kabul edip etmeyeceği merak konusu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
2
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
3
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
4
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.