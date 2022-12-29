﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek

İrlanda merkezli havayolu Ryanair personelinin gerçekleştireceği grev, yılbaşında Charleroi havaalanından 107 uçuşun iptaline yol açacak. Grevden yaklaşık 19 bin yolcu etkilenecek.

Belçika merkezli Ryanair mürettebatı, 30-31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri ile 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidecek. İşçiler İrlandalı şirketi Belçika’daki ulusal asgari ücretin altında ücret ödemekle suçluyor.

Şirket daha önce Belçika’nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve yeni ücretler nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanı’ndaki faaliyetlerini eylül ayı sonunda sonlandırmıştı.

TATİL BÖLGELERİNİN UÇUŞLARI DA İPTAL EDİLDİ

Belçika merkezli kabin ekibi tarafından gerçekleştirilen grev, Belçika’nın Charleroi Havalimanı’ndan kalkan uçuşları etkileyecek. Tenerife, Dublin, Malaga, Lizbon ve Marakeş gibi pek çok uçuş iptal edilecek.

Mürettebat grevlerini birkaç gün önce duyurdu. Konuya ilişkin çözüm bulmaya çalışan ve grevden etkilenen yolcularla iletişime geçen Ryanair’in talepleri kabul edip etmeyeceği merak konusu.