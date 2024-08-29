S25 Ultra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
S25 Ultra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra’nın ön ve yan tasarımları sızdırıldı. Sızan son görüntüde son modelin yan profili de görüldü.

Dünyanın en büyük telefon üretici markalarından birisi olan Samsung’un çıkaracağı son model olan Galaxy S25 Ultra’nın son fotoğrafları sızdırıldı. Sosyal medyada sızdırılan görsellere göre yeni modelin yuvarlak köşeleri ile beraber dar çerçeveleri de gözüküyordu.

Bu bilgileri daha da güçlendirecek olan detay ise sosyal medyada sızdırılan son görüntüde ortaya çıktı. Son görselde yeni modelin yan profili de gözüküyor.

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Sızdırılan görsellerin yanı sıra söylentiler ve bilgiler ışığında Galaxy S25 Ultra’nın tamamen düz kenarlara sahip olacağı, kısmen de olsa yuvarlak köşelerin olacağı tahmin edilenler arasında. Ancak tüm bu bilgilerin resmi olmadığından dolayı sızdırılan görselden tamamen farklı bir tasarımın da gelebileceği konuşulanlar arasında.

Snapdragon 8 Gen 4 çipi ile gelecek olan yeni modelde 200 MP ISOCELL HP2 ana kamera ile beraber 5 bin mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğinin olması bekleniyor.

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