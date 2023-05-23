Saadet Işıl Aksoy'un tekne pozları olay oldu

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Beymen için kamera karşısına geçti. Aksoy’un tekne pozları beğeni topladı.

Saadet Işıl Aksoy'un tekne pozları olay oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Beymen, “Summer Glam” kampanyasının tanıtımı için oyuncu Saadet Aksoy ile anlaştı.

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Akdeniz’in uçsuz bucaksız maviliğinde süzülen, dev bir çekim setine dönüştürülmüş bir yatta sinematografik bir dille çekimleri gerçekleştirilen kampanyanın başrolünde ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy yer aldı.

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Amerikalı aktris, model, film yapımcısı ve moda tasarımcısı Chloë Sevigny’nin Soulwax ile seslendirdiği Heaven Scent şarkısı eşliğinde ışıltılı bir yaz yolculuğuna davet eden kampanyada, moda haftalarında dünya markaları için yürüyen ünlü modeller Anna Mila Guyenz ve Francesco Ruggiero, Saadet Işıl Aksoy ile birlikte kamera karşısına geçti.

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Saadet Işıl Aksoy, teknede verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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