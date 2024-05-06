Saadet öğretmeni büfeci eşi katletti! İntihar edeceğini söyleyip yanına çağırdı

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde gece vakti gerçekleşen olayda, Belediyeevleri Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Saadet Çay (43) ile büfeci kocası Adem Çay (48), boşanma sürecinde oldukları için ayrı evlerde yaşıyorlardı.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEREK MESAJ ATTI

Adem Çay, eşi Saadet’e gece yarısı bir mesaj göndererek intihar edeceğini bildirdi. Bunun üzerine Saadet Çay, kocasının intihar etmemesi için erkek arkadaşıyla birlikte Adem Çay’ın depo olarak kullandığı eve gitti.

'YAZLIK EV' TARTIŞMASI

İkili arasında, Atakum ilçesindeki yazlık evin boşanma durumunda kime kalacağı konusunda bir anlaşmazlık çıktı.

SİLAH SESLERİ DUYUNCA BEKÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yan odada bekleyen Saadet Çay’ın erkek arkadaşı, silah sesleri duyunca hemen dışarı çıkarak bekçilerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde İngilizce öğretmeni Saadet Çay’ı vurulmuş halde buldular.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay yerinde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Ayrıca, Adem Çay’ın daha önce ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kez kayda geçtiği belirlendi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.