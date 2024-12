Saadet Partili Alev Sezen'den ortalığı karıştıracak iddia: Tutuklanan kızların başörtüsü kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaparken İsrail'le ticaretin tamamen kesilmesi yönünde slogan attıkları için tutuklanan 9 kişi için İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunuldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Alev Sezen'den korkutuci bir iddiada bulundu. Sezen, "Tutuklananlar göz altındayken eziyet gördüler, 18 saat aç bırakıldılar, namaz ve lavabo ihtiyaçları için saatlerce bekletildiler. Cezaevine girişte kızlarımızın başörtüsü kesilmiş, mendil kadar bırakılmış, sağa çekseler sol taraflarından sola çekseler sağ taraflarından saçları gözüküyor. Tutuklu kızının ellerinde tırnak izleri gören anneyi kızı teselli etmeye çalışmış"dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP'li Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World programında konuşma yaptığı sırada İsrail'le ticaretin tamamen kesilmesi yönünde slogan attıkları için tutuklanan 9 kişinin tutukluluğuna İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunuldu. Gözaltı, tutuklama ve itiraz süreciyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Alev Sezen bomba iddialarda bulundu.

Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

"KIZLARIMIZIN BAŞÖRTÜSÜ KESİLMİŞ, MENDİL KADAR BIRAKILMIŞ"

Sezen tutuklanan 9 kişi hakkında, "Tutuklananlar göz altındayken eziyet gördüler, 18 saat aç bırakıldılar, namaz ve lavabo ihtiyaçları için saatlerce bekletildiler. Cezaevine girişte kızlarımızın başörtüsü kesilmiş, mendil kadar bırakılmış, sağa çekseler sol taraflarından sola çekseler sağ taraflarından saçları gözüküyor. Tutuklu kızının ellerinde tırnak izleri gören anneyi kızı teselli etmeye çalışmış" dedi.

"DİNİ KULLANARAK, 22 SENEDİR OY DEVŞİRDİLER"

Sezen daha sonra şu ifadelerde bulundu:

Dini kullanarak, başörtüsü diyerek 22 senedir oy devşiren iktidarın samimi olmadığını Saadet Partisi olarak her defasında dile getirdik. Ak Partili ve MHP'li vatanını ve milletini sevdiğinden şüphemiz olmayan seçmenler şunu iyi bilmeliler; sizler küresel güçlerin, siyonistlerin ve onların emelleri için hareket edenlerin siyasetine dokunmadığınız, menfaatlerini zedelemediğiniz sürece her vakti cemaatle kılsanız, alnınızı secdeden kaldırmasanız, başörtülü polis-asker-hakim vs. olsanız, memleketi camilerle donatsanız onların umurunda bile olmaz. Ne zamanki Büyük İsrail Projesine, BOP'a, şehit kanıyla sulanmış topraklarımızın satılmasına, yeraltı zenginliklerimizin-madenlerimizin satılmasına, kamu kurumlarımızın satılmasına, ülkemizin sığınmacılar ile kuşatılmasına, 1453 İstanbul'un fethinden bu yana ilk defa Ayasofya'nın kilise olarak kullanılır hale getirilmesine, 2000 senedir bu topraklarda ilk defa bir devlet başkanının kilise açmasına, 1000 senedir yan yana gelmeyen papalık ve patrikhanenin İstanbul'da bir araya getirilmesine ses çıkarırsanız işte o zaman başörtülü, alnı secdeli olmanız umurlarında bile olmaz."