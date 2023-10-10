Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve HÜDA PAR'dan iş birliği. Ortak miting kararı

Seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 15 Ekim Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek Filistin'e destek mitingine seçimlere AKP listesinden girerek Meclis’te 4 koltuk kazanan HÜDA PAR'ı da davet etti. Üç parti, ortak miting kararı aldı.

HÜDA PAR, GELECEK PARTİSİ VE SAADET PARTİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Hizbullah ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün Filistin ve İsrail gündemine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.



Yapıcıoğlu, ilk olarak Saadet Partisi’nin genel merkezinde Karamollaoğlu’yla bir araya geldi. Saadet Partisi grubu olarak Filistin’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir önerilerinin olacağını belirten Karamollaoğlu, HÜDA-PAR’ın da önerilerine destek vereceğini dile getirdi.

Daha sonra Yapıcıoğlu, Meclis’te Davutoğlu’nu ziyaret etti. İkili, Filistin meselesini konuştu. Ziyarette açıklama yapan Yapıcıoğlu, bu konuda birlikte ne yapabileceklerini istişare etmek istediklerini belirtti.

ORTAK MİTİNG KARARI

Üç parti, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere birlikte miting düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Mitingin 15 Ekim Pazar günü Yenikapı'da yapılması planlanıyor.