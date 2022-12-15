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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu

Son dakika... Saraçhane'deki tarihi buluşmada, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ardından sahneye çıkan Saadet Partisi Genel başkan Yardımcısı Sabri Tekir konuşuyor...

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:55
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
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Akşener'in ardından Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuşan Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir şunları söyledi:

"Herkesin bildiği bir gerçek vardır. Dünden bugüne adalet mekanizmasını kişisel ve siyasi hesaplarla bu mekanizmaya müdahale edenler mutlaka ve mutlaka zaman içerisinde kaybetmişlerdir. Böyle bir müdahale varsa buna müdahil olanlar hiç şüphesiz yine kaybedeceklerdir. Tarihin akışı böyledir. Bu tarihin akışını değiştirmek o kadar kolay değildir. Tabiat böyle bir akışı asla ve asla engellemesine izin vermemektedir. Birileri hukuksuzluk yaparken adaleti çiğnerken biz hukukun dışına asla çıkmamaya kararlıyız. Hukukun sınırları içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Bu milletin huzuru için hukukun sınırları içinde kalmaya kararlıyız. Biz her zaman adaletin yanında yer alacak ve herkes için adalet demeye devam edeceğiz. 84 milyon insanın yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine ve benzeri diğer hususlara asla itibar etmeden herkese adaletin eşit ve dengeli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Yarının Türkiye'sini el ele ve gönül gönüle kurmaya çalışacağız"

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