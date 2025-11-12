Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen haftalık Grup Toplantısı'nda konuştu. Arıkan, Papa'nın İznik'le gelmesini eleştirdi.

Saadet Partisi Lideri şunları söyledi:

'ŞÜPHE İLE TAKİP EDİYORUZ: İZNİK’TE ‘YENİ VATİKAN’ MI KURULUYOR?'

Değerli arkadaşlar, Dünya’nın gözleri bizim bölgemizin üzerinde… Bir yanda İsrail’in bölgemize yönelik tehditleri, diğer yanda Amerika’nın yeni planları… Şimdi bir de bölgeye dahil olma niyetinde olan yeni aktörler sahnede.

Bu bağlamda; Papa 14. Leo’nun İznik Konsilinin 1700’üncü yılı münasebetiyle yapacağı İznik ziyaretini ve kamuoyuna yansımalarını dikkatle takip ediyoruz.

Şüphe ile takip ediyoruz: İznik’te ‘Yeni Vatikan’ mı Kuruluyor?” İznik’te büyük bir hac organizasyonuna imkân verecek bir dini turizm yatırımı teklifinin gündeme gelmesi, ülkemizin tarihî ve kültürel mirası üzerinde kimin söz sahibi olacağı meselesini yeniden tartışmaya açmaktadır.

Türkiye, inançların ve medeniyetlerin kesişim yeridir; bu zenginlik elbette değerlidir. Ancak hiçbir dış aktörün, özellikle de devlet-dini otorite karışımının güçlü olduğu bir yapının, bizim egemenlik alanımız içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine kayıtsız kalamayız. Bu mesele, sadece ekonomik getiri veya turizm potansiyeli üzerinden tartışılamaz. Bu ziyaretin kapsamı ve tesisin ölçeği, yalnızca turistik bir yatırımın ötesinde bir “özel statü alanı” oluşturma ihtimalini gündeme getirmektedir.

Eğer planlanan bölge, uluslararası dini otoritenin özel hukuki statüye sahip bir alanı gibi düşünülüyorsa, bu Türkiye’nin egemenlik alanına doğrudan temas eden kritik bir konudur. Bu nedenle konu açık, şeffaf ve kamuoyuna hesap verebilir biçimde tartışılmalıdır.

ABD Başkan Yardımcısı Vance’in (Vens’in) katılımı, bu sürecin sadece Vatikan’a ait bir girişim olmadığını, aynı zamanda küresel politik ve jeostratejik boyutlara sahip olabileceğini göstermektedir. Bu ziyaretin -sözde- “dinler arası diyalog” gibi Siyonist bir projenin aşaması olarak takdim edildiğini görüyoruz. Burada mesele turizm değil, yumuşak güç alanlarının yeniden dizaynıdır.

Türkiye, bu adımı kendi egemenlik perspektifinden değerlendirmelidir.

Buradan iktidara sesleniyorum; Ülkemizin yumuşak gücünü doğru kullanın, ABD’nin, Vatikan’ın coğrafyamızı kuşatma hedeflerine karşı uyanık olun, ve bu ziyaretin onlar için asla bir siyasi kazanım olmasına müsaade etmeyin.

Biz; kendi inançları gereği, ülkemizde bulunan ve kutsal kabul edilen mekanları ziyaret eden insanlara gereken nezaketi, ev sahipliğini yaparız! Ancak! kendi ülkemizin, coğrafyamızın hukukunu da korumaktan zerre geri adım atmamalıyız!

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın İznik ilçesine Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun yapacağı ziyaret öncesinde, papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik bir heyet Vatikan’dan gelmişti.