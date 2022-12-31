Karamollaoğlu pasaport olayını anlattı: İçişleri Bakanı'na yakışmayan ucuz bir politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “O zaman pasaport verme yetkisi İçişleri Bakanlığı’na aktarılmıştı. Adam kıvrandı, ‘Size veremeyiz, sizin karşınızda terörle iltisaklısınız diye bir not var’ dedi. Şok oldum, ‘bu nasıl olur’ diye.

Bu kamuoyunda duyulunca Sayın Soylu çıktı, bunu reddetti. Ben gittim, hikaye söylemiyorum, o pasaportu alamadım. 3 gün sonra bana gönderdiler, çıkartıp… Bu kadar ucuz bir politika uygulanmaz. Bir İçişleri Bakanı’na yakışmaz” dedi.

İMAMOĞLU VE SOYLU TARTIŞMASINI DEĞERLENDİRDİ

Temel Karamollaoğlu, bu akşam TV 5 kanalında gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Karamollaoğlu, 2018 yılında pasaportunu yenilemek isterken yaşadığı olayın ayrıntılarını da anlattı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Ben, doğrudan doğruya pasaportumu yenilemek üzere, bitiyordu süresi, gittim. O zaman pasaport verme yetkisi İçişleri Bakanlığı’na aktarılmıştı. Adam kıvrandı, ‘Size veremeyiz, sizin karşınızda terörle iltisaklısınız diye bir not var’ dedi. Şok oldum, ‘bu nasıl olur’ diye. Bu kamuoyunda duyulunca Sayın Soylu çıktı, bunu reddetti.

Ben gittim, hikaye söylemiyorum, o pasaportu alamadım. 3 gün sonra bana gönderdiler, çıkartıp. Bunlar basit şeyler. O dönem benim korumalarımı da aldılar, ‘Yeter bir tane’ diye ikincisini vermediler. Bu kadar ucuz bir politika uygulanmaz. Bir İçişleri Bakanı’na yakışmaz. Bunun kararını veren bizzat kendisi. O da bir yerden talimat alıyor mu onu bilmem.”