6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: Bize ayar vermek kimsenin haddi değil

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: Bize ayar vermek kimsenin haddi değil

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar temsilcilerinin Saadet Partisi'ne yönelttiği 'Erbakan ve Milli Görüş' eleştirilerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 04:30
Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlundan Erdoğana sert tepki

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: Bize ayar vermek kimsenin haddi değil
+
Aa
-

Twitter'dan bir dizi paylaşım yapan Karamollaoğlu, "Zamanında gardıroplarının tozlu raflarına attıkları 'Milli Görüş gömleği' yine akıllarına düştü!

Ama nafile! O gömlek artık size olmaz, üzerinizde durmaz, taşıyamazsınız; size ağır gelir! 'Eski Milli Görüşçü' olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır!" diye yazdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı, "Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın! Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz!

Yoldan çıkan, her şart altında yola devam edenlere dışardan akıl veremez! Biz bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, son günlerde 'Erbakan ve Milli Görüş' eleştirilerine, "Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın!" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarına, Saadet Partisi’nin teşkilat mensuplarına, Milli Görüş hatırlatması yapmak kim, siz kim? Erbakan Hocamızın hedeflerindeki mana nerede, nitelik nerede; sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sanan anlayışınız nerede?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
4
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
5
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
6
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
7
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Kıraathaneden çıktı karşısına çıkan kadını yaraladı
﻿Kıraathaneden çıktı karşısına çıkan kadını yaraladı
﻿Kıraathaneden çıktı karşısına çıkan kadını yaraladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.