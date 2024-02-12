Saadet Partisi İstanbul’un 6 ilçesinde daha adayını açıkladı

Kaynak: DHA
Saadet Partisi İstanbul’un 6 ilçesinde daha adayını açıkladı
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını açıklıyor. Bu kapsamda partiden yapılan yazılı açıklamada, Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerindeki belediye başkan adaylarının açıklandığı belirtildi.

Ataşehir Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı Alev Sezen, Üsküdar Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, Silivri Belediye Başkan Adayı Mahmut Hamdemirci, Başakşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Demirkaya, Bağcılar Belediye Başkan Adayı Erhan Açıkgöz ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin oldu.

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