Saadet Partisi kongresinde olay! AKP’in iki kurmayı apar topar salonu terk etti

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun kürsüdeki konuşması sırasında, "Netanyahu’nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler" sözlerinin sonrasında AKP’ye tepkiler zirveye çıktı. Kongrenin yapıldığı Ankara Atatürk Spor Salonu, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganlarıyla çınladı. Protesto ve tepkiler üzerine kongreye AKP adına izleyici olarak katılan Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etmek zorunda kaldı.

AKP’ye yönelik protestonun ardından konuşmasını sürdüren Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Büyük bir azim, kararlılık ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından taze bir kanla yola devam edecek, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla inanç ve umudumuzu pekiştireceğiz" diyerek partililere birlek ve beraberlik çağrısı yaptı.

3 ADAY YARIŞIYOR

Temel Karamollaoğlu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Saadet Partisi Genel Başkanlığını bırakacağını açıklamıştı. Kongrede Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarışıyor.