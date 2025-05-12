Saadet Partisi Lideri Arıkan’dan Anahtar Parti Lideri Ağıralioğlu’na anlamlı ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Arıkan’a Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Adnan Simit, Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Akın ile Eğitim Başkanı Musa Öztürk eşlik etti.

Anahtar Parti heyetinde ise Genel Sekreter Nihal Ağca, Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, Siyasi İşler Başkanı Fuat Geçen ile AR-GE Parti İçi Eğitim Okulu Başkanı Özcan Güngör yer aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Bugün Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu ve kıymetli heyetine gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti yaptık. Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ülke gündemiyle alakalı hem dış gündemle alakalı hem de gelecekte Türkiye siyasetinde, seçimlerde gelecekte neler yapılabileceği noktasında bir fikir teatisinde bulunduk. Nazik ev sahipleri ve sohbetleri için sayın genel başkana ve heyetlerine çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE HASSAS DÖNEMLERDEN GEÇİYOR”

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Saadet Partisinin kıymetli başkanı ve heyetini ağırladık. Nazik ziyaretleri için minnettarız. Memleketimiz nazik zamanlardan geçiyor. Memleket için daha iyi bir gelecek hassasiyetimiz bizi memleket için yarın neler yapılabilir, memleketin güçlü yarınları için hangi hassasiyetle, hangi mevkilerin güçlendirilmesi gerekir istişarelerimiz. Siyaset kurumunun bundan sonra daha iyi yarınları için yeniden güvenin ve huzurun adresi olması hassasiyetini taşıyoruz. Türkiye hassas dönemlerden geçiyor. Siyaset 20-25 yıl aralıklarla hem jenerasyon hem paradigma değiştiriyor. Türkiye’nin bırakıldığı sorunlarda dahil, önümüzdeki dönem memleket yükünü almaya kavli olan yeni nesil siyasi iradeyi temsil ediyoruz. Siyasetin konuşacağı mevzular hiç bitmez. Türkiye gibi bir memleketiniz varsa yari güzel olanın uyku girmez gözüne sözüne konu olan bir memleketimiz var. Güzel yardır, uykusuz bırakır. Düşmanı çoktur, taliplisi boldur. Bu hassasiyetlerimizin bizi yarın nereye getireceğine bir araya geldiğimiz her toplantıda konuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye'nin meselelerini omuzlayacak, memleketimiz için memleketimizin güçlü yarınlarını inşa edecek daha iyi bir ülke mümkündür iddiamızı memleketin umutlarıyla buluşturacak hassasiyetlere emek edeceğiz, alın teri dökeceğiz. Nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar.”

Görüşme sonrası, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve heyetine çıkışa kadar eşlik etti.