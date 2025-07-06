Saadet Partisi lideri şafak operasyonlarına isyan etti! İktidarı topa tuttu

Mahmut Arıkan, “Keyfilikten, kayırmacılıktan, nepotizmden vazgeçilmelidir. Muhalefeti kriminalize etmekten vazgeçilmelidir. Her şafak vakti muhalif belediyelere operasyon yapmaktan vazgeçilmelidir. Siz haktan adaletten yana olun, siz ülkede ve bölgede barışı, huzuru temin edecek samimi adımlar atın, biz de destek olalım” dedi.

Arıkan, partisinin Ordu İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Arıkan, memleketin olduğu gibi Ordu’nun da sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini belirterek, “İktidar samimi olursa, küresel sermayenin değil, bu toprağın üreticisinin yanında durursa, bu sorunların tamamı çözülür.

Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Fındıktan madene, altyapıdan eğitime, turizmden hayvancılığa kadar her başlıkta çözüm var. Ama önce bir karar lazım, ya ranttan yana olacaksınız, ya milletten yana. Biz kararımızı verdik; biz milletten yanayız, biz Orduludan yanayız. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu sorunların hepsini birer birer çözeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

"İKTİDAR GÜCÜNE GÜVENEREK DEĞİL ADALETE DAYANAK HAREKET ETMELİ"

CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlara işaret eden Arıkan, iktidarın gücüne güvenerek değil, adalete dayanarak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Arıkan, “Keyfilikten, kayırmacılıktan, nepotizmden vazgeçilmelidir. Muhalefeti kriminalize etmekten vazgeçilmelidir. Her şafak vakti muhalif belediyelere operasyon yapmaktan vazgeçilmelidir. Siz haktan adaletten yana olun, siz ülkede ve bölgede barışı, huzuru temin edecek samimi adımlar atın, biz de destek olalım” şeklinde konuştu.