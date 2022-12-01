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Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan seçimlerle alakalı “Haziran’ı kimse beklemiyor. Büyük ihtimalle mayıs ayında olabilir.” dedi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 22:45
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi

Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
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Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın ortak yönetim yapısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Burada en önemli konu istişare" diyen Karamollaoğlu, "Yani cumhurbaşkanı, bütün siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacak. Cumhurbaşkanı seçim neticesine göre parti genel başkanlarıyla görüşerek, onlardan bilgilerle bakanları belirleyecek. Ama o bakanlar da bir istişare mekanizmasının içinde karar alacaklar. Çünkü kararları cumhurbaşkanı tarafından benimsenirse bir mana ifade ediyor. Sonuçta imzayı cumhurbaşkanı atacak. Meclis’teki çalışmalara daha fazla önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"EŞGÜDÜM KURULU"

"Yüksek İstişare Kurulu gibi bir kurul mu olacak?" sorusuna Karamollaoğlu, şöyle yanıt verdi: "Öyle bir kurul var, ama şu anda o kurulların hiçbir etkinliği yok. Bu da kanuni değil, ama cumhurbaşkanı taahhüt edecek, genel başkanlar da bunu benimseyecek. Cumhurbaşkanı, “anayasa değişikliği yapılana kadar siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacağım. Bu kadar.” Mesela buna “eşgüdüm” de denilebilir. Eşgüdüm kurulu…"

Karamollaoğlu, eşgüdüm kurulunu şu sözlerle açıkladı: "İster ‘kurum’, ister ‘kurul’, ‘ben siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar vereceğim’ desin, yeter! Burada eşgüdüm olacak. Bir karar alınırken siyasi parti genel başkanlarının kanaatleri de mutlaka gündeme gelecek, onlarla istişare edilecek."

CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"Adayınızı şubat ayında görür müyüz?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Görürsünüz gibi. Adaylık ancak seçim kararı alındıktan sonra açıklanır. Haziran’ı kimse beklemiyor. Büyük ihtimalle mayıs ayında olabilir. Altılı Masa’da adayın ne zaman açıklanacağı detayına girmedik. Bunun zaruret olduğunu da düşünmüyorum. Konu son zamanlarda gündeme fazla getirildiği için belki de önümüzdeki sene başlarında açıklamak gerekebilir. Ama ille de bunu açıklayacağız, zamanı geldi gibi bir kanaatimiz yok" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIKLA İLGİLİ ÇEKİŞME YOK"

Altılı Masa'da adaylık konusunda çekişme olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, "Dışarıdan gündeme getiriliyor. Her partinin içinde farklı kanaati olan insanlar var. Ama bu genel başkanların genel yaklaşımını değiştiriyor mu, inşallah ben değiştirmiyor diye görüyorum. Ben buna şahit olmadım. Onun için bu tip iddiaların Altılı Masa’yı şu anda bağlayamayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

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Selim
1.12.2022 23:00
Nal siparişi de verdiniz mi.  
 
Erkan
1.12.2022 22:56
Ha Mayıs ha Haziran bir ay bile yok arasında mayısı bekleyen haziranıda bekler. Eninde sonunda seçim. 😁😁  
 
yurdanur canbaş
1.12.2022 22:55
seçim zamanında olup anayasaya göre 3.kez aday olunmamalı.bunu muhalefet neden düşünmüyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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