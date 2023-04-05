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Karamollaoğlu’ndan ortak liste açıklaması. Üçlü ittifak olacak mı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı içinde Gelecek ve DEVA partileri ile ortak liste yapma konusunda açıklama yaptı. Karamollaoğlu; "maalesef ittifak sağlayamadık." dedi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:20
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan ortak liste açıklaması

Karamollaoğlu’ndan ortak liste açıklaması. Üçlü ittifak olacak mı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.

İTTİFAK SAĞLAYAMADIK

Sözcü TV'de konuşan Karamollaoğlu, "Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." dedi.

Temel Karamollaoğlu, "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ''İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik." diye konuştu.

 

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