Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeni dönemde sağlık sorunlarından dolayı yeniden aday olmayacağını açıklamıştı 30 Haziran tarihinde yapılacak olağanüstü kongrede aday olacak olan başkan adaylarının bugün Karamollaoğlu tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından birçok siyasi partide değişimler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bu partilerden birisi de Saadet Partisi. 30 Haziran tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu sağlık sorunlarını göstererek yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

kapak-184908.jpg

KARAMOLLAOĞLU ADAYLARI AÇIKLAYACAK

Karamollaoğlu’nun bu açıklaması sonrasında partide yeni başkan için temayül yoklamaları yapıldı. Partide genel başkanlık için yapılan temayül yoklamalarında 5 aday öne çıkıyor. Öne çıkan adaylardan ise Birol Aydın geçtiğimiz yerel seçimlerde İBB başkanlığı için partisi tarafından aday gösterilmişti.

Aydın’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili olan Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın Genel Sekreter ve Ankara Milletvekili olan Mesut Doğan ve yine Genel Başkan Yardımcısı olan Abdullah Ayhan’ın başkan adayı olacağı konuşulanlar arasında.

Genel Başkan adaylarının netlik kazanması için bugün Karamollaoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

thumbs-b-c-4e91f1e22306f31190a1b2ca8042bcb6.jpg

Son Haberler
Serinlemek isterken ölmeyin. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Serinlemek isterken ölmeyin. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Gündem
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler Dünya
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü Dünya
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü
Arda Güler sessizliğini bozdu Spor
Arda Güler sessizliğini bozdu