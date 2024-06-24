Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı ve Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından birçok siyasi partide değişimler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bu partilerden birisi de Saadet Partisi. 30 Haziran tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu sağlık sorunlarını göstererek yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

KARAMOLLAOĞLU ADAYLARI AÇIKLAYACAK

Karamollaoğlu’nun bu açıklaması sonrasında partide yeni başkan için temayül yoklamaları yapıldı. Partide genel başkanlık için yapılan temayül yoklamalarında 5 aday öne çıkıyor. Öne çıkan adaylardan ise Birol Aydın geçtiğimiz yerel seçimlerde İBB başkanlığı için partisi tarafından aday gösterilmişti.

Aydın’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili olan Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın Genel Sekreter ve Ankara Milletvekili olan Mesut Doğan ve yine Genel Başkan Yardımcısı olan Abdullah Ayhan’ın başkan adayı olacağı konuşulanlar arasında.

Genel Başkan adaylarının netlik kazanması için bugün Karamollaoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.