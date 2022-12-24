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Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması

5 Ocak’ta toplanacak Altılı Masa öncesi, Saadet Partisi’nden dikkat çeken ortak aday açıklaması geldi. SP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Altılı Masa liderleri tekrar bir araya gelecek. Bunun neticesinde de artık yavaş yavaş Altılı Masa'nın ortak adayının kim olacağına dair süreç takvimi beli olacak'' dedi...

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 21:45
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Saadet Partisi'nden Altılı Masa çıkışı. Ortak aday için tarih açıklaması

Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Seçime kısa zaman kaldığını söyleyen Kaya, yeni asgari ücrete değinerek uzun vadede yoksulluk sınırı baz alınarak belirlenmesi gereken asgari ücrete yapılan bu artışın, insanların yaralarına merhem olmayacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

Kaya, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin de şöyle konuştu:

"5 Ocak'ta yeni bir buluşma gerçekleşecek. Altılı Masa liderleri tekrar bir araya gelecek. Bunun neticesinde de artık yavaş yavaş Altılı Masa'nın ortak adayının kim olacağına dair süreç takvimi beli olacak. Biz bununla ilgili herhangi bir endişeye veya farklı bir düşünceye sahip değiliz. 6'lı masanın ilk turunun son toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde biz gerçekleştirmiştik.

Ve ilk defa o toplantıda Altılı Masa'nın ortak adayı 13. cumhurbaşkanı olacak ifadesi kullanılmıştı. Biz buna bütün liderler tarafından sahip çıkıldığını, bizden sonra yapılan Altılı Masa toplantılarında da aslında bu vurgunun güçlenerek devam ettiğini görüyoruz."

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