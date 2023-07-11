Saadet ve Gelecek'in TBMM'de grup kurmasının ardından AKP’den kritik hamle

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin Meclis’te grup kurması üzerine iç tüzüğe göre bazı komisyonlarda AKP’nin üye sayısının azalması gerekiyordu. Bu gelişme üzerine AKP’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Saadet ve Gelecek'in TBMM'de grup kurmasının ardından AKP’den kritik hamle

Gelecek Partisi’nin 10 milletvekilinin Saadet Partisi'ne geçişiyle birlikte Meclis’te Saadet Partisi grubu kurulmuştu.

Meclis’in altıncı siyasi parti grubu olarak Saadet Partisi grubunun kurulması üzerine milletvekili sandalye sayısına göre belirlenen Meclis ihtisas komisyonlarının üye sayıları değişti.

AKP’DEN İÇ TÜZÜK HAMLESİ

Plan ve Bütçe Komisyonu gibi bazı kritik komisyonlarda AKP’nin üyeliklerinin Saadet Partisi Grubuna geçmesi gerekiyordu. Ancak AKP, Meclis Başkanlığı'na sunduğu iç tüzükte değişiklik önergesiyle Plan Bütçe Komisyonu dahil bazı komisyonların üye sayılarını 1 arttırdı. Böylece AKP, komisyonlarda hiç üye kaybetmemiş oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyonların işleyişinin aksamamasını değişikliğe gerekçe olarak gösterdi.

“İÇ TÜZÜĞE AYKIRI BİR ÖNERİ”

Komisyon üyelerinin Meclis’teki sandalye sayısına göre iç tüzükle belirlendiğini hatırlatan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AKP’nin Meclis çoğunluğu gücüne dayanarak iç tüzüğe aykırı bir öneri sunduğunu dile getirdi. Kaya, "AK Parti’nin komisyonlarda temsilinde 263 milletvekili sayısını görüyoruz. Komisyonlardaki üye sayısını belirlerken Meclis Başkanını dahil ediyorsunuz. Ama Meclis Başkanlık Divanı'nı belirlerken Meclis Başkanı’nı bundan azade tutuyorsunuz. Bu iç tüzüğe aykırı. İşinize geldiği zaman Meclis Başkanı'nı dahil ediyorsunuz, gelmediği zaman etmiyorsunuz” dedi.

MUHALEFETTEN DE AKP’NİN HAMLESİNE TEPKİ

AKP’nin komisyon üye sayısının artmasına ilişkin önerisine İYİ Parti, CHP, Yeşil Sol Parti grup başkanvekilleri de itiraz etti.

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