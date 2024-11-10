Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Eskişehir Alem Cami imamı, mahalledeki bir cenaze için okunması gereken selayı saat 09’u 0 geçeye denk getirince Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir’ tepki gösterdi.

Medya Tava'daki habere göre imam kasıtlı olarak yapmadığını, saatin denk geldiğini söyledi.

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Hasan Demir mahalle camii imamına 'yılda bir kere iki dakika olan bir şey iki dakika sabredemediniz mi? diye sordu. İmam kasıtlı olmadığını söylerken öte yandan da 'bunu problem yapacak durum yanlış' diyerek yaptığını savundu. İmam, 'selaya engel bir şey mi' diyerek 09.05'te okuduğu selanın sorun olmadığını söyledi.

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Sosyal medyada da paylaşılan görüntülere ise tepki geldi. Bir yorumcu "09.10 da okusa olmaz . Saatin denk geldiğini söylüyor. Yalan söylüyor . Farkında değildim başlamıştım bilsem baslamazdim dese samimiyetine inanırım ama ne diyor " ne sakıncası var " şeklinde yorum yaptı.