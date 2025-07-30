Saat işliyor! Fenerbahçe'ye transfer teklifi geldi

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Saat işliyor! Fenerbahçe'ye transfer teklifi geldi

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan ciddi bir teklif geldiği, sarı lacivertli yönetimin ise teklifi yükseltmek istediği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

Sarı lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Faslı yıldız Youssef En-Nesyri’ye Suudi Arabaistan'dan ilgi devam ediyor.

RESMİ TEKLİF SUNULDU

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal’in, En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için ciddi adımlar attığı öğrenildi. Suudi ekibinin, Faslı forvet için Fenerbahçe’ye 35 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunduğu iddia edildi.

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Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun da isteği doğrultusunda 26 yaşındaki golcüyü 40 milyon Euro’dan aşağıya bırakmaya sıcak bakmıyor.

Suudi Arabistan’dan başka bir kulübün daha En-Nesyri ile ilgilendiği belirtilse de, söz konusu kulübün Fenerbahçe’nin taleplerini karşılamakta zorlandığı ifade ediliyor.

En Nesyri, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkarken 30 gol 7 asist üretmişti.

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