Saatlerce aynı sandalyede oturdu. Acı gerçek ortaya çıktı

Kahreden olay Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi’nde gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde bir erkek berberi önünde sandalyede hareketsiz bir şekilde oturan Adem Askan’ı görenler uyandırmaya çalıştı.

Askan’ın öldüğünü anlayan vatandaşlar hemen 112’ye haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Askan’ın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri yaptığı araştırmasında Askan’ın 2 çocuk babası olduğunu ve berber sahibi olduğunu tespit etti.

Acı haber ailesine verildi. Aile uzun süre olay yerinde gözyaşı döktü.

Askan ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAATLERDİR AYNI SANDALYEDEYMİŞ

Askan'ın önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu DA görüldü.

Çevredekilerin bilgilerine göre ise Askan dün akşam saatlerinden itibaren aynı sandalyede oturuyormuş.