Saatli Cami'nin saati 18 yıl sonra tamir edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Saatli Cami'nin saati, tam 18 yıl aradan sonra yeniden çalışmaya başladı.

1850 yılında Agios İanni Kilisesi olarak inşa edilen ve 1928 yılında camiye dönüştürülen bu yapının saati, en son 2007 yılında bakım görmüştü. Ancak geçen yıllar içinde saatin mekanizması bozuldu ve çalışamaz hale geldi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde, bir hayırseverin desteğiyle başlatılan restorasyon süreci, İzmir Saat Kulesi'nin bakım uzmanı Fethi Pamukoğlu tarafından tamamlandı.