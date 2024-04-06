Sabah denizde görüldü panik yarattı. Yer: Antalya

Kaynak: DHA
Sabah denizde görüldü panik yarattı. Yer: Antalya
Antalya'da denizde görülen yüzlerce denizanasının bir kısmı sahile vurdu. Paniğe sebep olan o görüntüler sonrası Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Antalya’nın Konyaaltı ve Serik ilçesi sahillerine sabah saatlerinde çok sayıda denizanası görüldü. Dalga ve rüzgar sebebiyle kıyıya kadar sürüklenen denizanalarını görenler vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdi.

Belediyeden gelen uzman görevliler yaptıkları incelemede, körfezden geçen denizanalarının akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya kadar gelip, sahile vurduklarını tespit etti. Denizanalarından örnek alan görevliler, daha sonra denizanalarını topladı.

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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Lübnan kıyılarındaki kirlilik sebebiyle o bölgede çoğalan denizanalarının her yıl Akdeniz açıklarından göç ettiğini belirtti.

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“KORKULACAK BİR DURUM YOK”

Prof. Dr. Gökoğlu, göç esnasında akıntı ve kuvvetli rüzgarında da etkisiyle denizanalarının bir bölümünün Antalya Körfezi içine girdiğini ve kıyılara kadar yaklaştığını ifade etti. Denizanalarına dokunulmadığı sürece hiçbir şekilde zararlı olmadığını söyleyen Gökoğlu, baş kısımları değil de alttaki uzantılarına dokunulduğunda, ciltte kaşıntı ve benzeri bir durum gözlemlendiğini söyledi. Gökoğlu, “Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" dedi.

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