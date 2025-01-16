Sabah işe giden inşaat işçileri dehşete düştü! Görür görmez polisi aradılar

Düzenleme: Kaynak: AA
Sabah işe giden inşaat işçileri dehşete düştü! Görür görmez polisi aradılar

İstanbul Şişli'de inşaat halindeki binanın giriş katında erkek cesedi bulundu.

Şişli'de inşaat halindeki binanın giriş katında erkek cesedi bulundu.

Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'taki yapımı süren 3 katlı binanın inşaatına gelen işçiler, giriş katta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

insaatttt11.jpgİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan erkek şahsın ölü olduğunu belirledi.

polis-001.webpÜzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu kişinin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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