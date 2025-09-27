Sabahattin Önkibar, Saray’ın ‘Halkbank’ korkusunu açıkladı

ABD’de Beyaz Saray içerisinde yapılan Trump ve Erdoğan görüşmesinde en kritik görüşmedeki en önemli konulardan birinin de ABD’deki Halkbank davası olduğu aktarıldı. Erdoğan uçakta yaptığı açıklamada Halkbank konusuna değinmemişti. Ünlü gazeteci Sabahattin Önkibar, bugünkü YouTube yayınında Halkbank davasına dair ‘karanlık’ diyerek, Saray’ın en büyük korkusunu açıkladı. Önkibar, “Buradaki korku Türkiye'ye büyük bir ceza gelmesi ve de dönemin Hazine Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın sorumlular arasında gösterilme ihtimali ceza alma olasılığıdır” dedi.

“BURADAKİ KORKU TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR CEZA GELMESİ”

Ünlü gazeteci Sabahattin Önkibar, bugünkü yayınında Halkbank davasına dair çarpıcı bir analiz gerçekleştirdi. Önkibar, Saray’ın en büyük korkusunun ‘Halkbank’ olduğuna işaret ederek şunları dile getirdi:

“Halkbank konusu ise karanlık. Çünkü ayrıntı vermediler, vermiyorlar. Buradaki korku Türkiye'ye büyük bir ceza gelmesi ve de dönemin Hazine Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın sorumlular arasında gösterilme ihtimali ceza alma olasılığıdır. Görüyorsunuz. Amerika Halkbank benzeri bir şey yakaladı mı doğru ya da yalan peşini bırakmıyor. Onu siyaseten kullanıyor.”

Erdoğan ve Trump sadece uçak ve doğalgaz alımını konuşmadı: Masadaki en kritik dosya Halkbank davası oldu

Gönül Tol'un 'Halkbank' paylaşımı gündem oldu! 'Bize ne kadara mal olacak?'

BEYAZ SARAY’DA HALKBANK’TA KONUŞULDU

ABD’de Beyaz Saray içerisinde yapılan Trump ve Erdoğan görüşmesinde en kritik görüşmedeki en önemli konulardan birinin de ABD’deki Halkbank davası oldu ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan Halkbank konusunda daha önce açıklamalar iktidar, bir kamu bankasının ABD’de yargılanmasının mümkün olmadığının altı çiziliyor. Halkbank’ın alacağı olası bir cezasının finansal ve siyasi maliyetlerinden endişe duyulurken gözler ABD Başkanı Trump'a çevrildi. Trump’ın davayı düşürme yetkisinin olup olmadığı konuşuluyor ancak Trump’ın böyle bir yetkisinin olmadığı öğrenildi.

HALKBANK DAVASI

Halkbank davasının kökleri 2017’deki Reza Zarrab ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davalarına dayanıyor. Zarrab, ABD’de itirafçı olup tanık statüsüne geçmiş, Banka müdürü 2018’de ceza almıştı.

ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne 2019’da sunulan iddianameye göre Halkbank, İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek, bankacılık dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor.

Savcıların iddiasına göre; İran’ın milyarlarca dolarlık petrol ve doğalgaz gelirini gizli yollarla altına ve nakde dönüştürerek uluslararası finans sistemine soktu ve bu sırada ABD bankalarını yanıltarak Amerikan finansal düzenlemelerini ihlal etti.

Halkbank dosyası, ABD Yüksek Mahkemesi’nin önüne geldi. Banka, yeniden ‘common law’ (yargı kararlarından doğan hukuk) çerçevesinde dokunulmazlık iddiası öne sürüyor. Yüksek Mahkeme, Halkbank’ın itirazını kabul etmezse, New York Güney Bölgesi’nde cezai yargılama sürecek ve banka yüksek para cezaları veya diğer mali yaptırımlarla karşı karşıya kalmış olacak.