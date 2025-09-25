Gönül Tol'un 'Halkbank' paylaşımı gündem oldu! 'Bize ne kadara mal olacak?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bu akşamki görüşmesinde ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konuların ele alınması bekleniyor.

Siyaset bilimci Gönül Tol'un ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilk başkanlık döneminde, dönemin başbakanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerinin birinde, "Halkbank mevzuunu" çözme sözü verdiğini ama başarılı olamadığını hatırlattı.

'MELESEYE ÇÖZÜM BULUNMUŞ OLABİLİR'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın bir açıklamasında Halkbank skandalından bahsettiğine dikkat çeken Tol "meseleye nihayet bir çözüm bulunmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

"BAKALIM TÜRKİYE'YE NE KADARA MAL OLACAK?"

Tol'un "Bakalım bu “çözüm” Türkiye’ye ne kadara mal olacak?" değerelendirmesi gündem oldu.

Siyaset bilimci Gönül Tol'un paylaşımı şöyle:

"Trump, ilk başkanlık döneminde, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerinin birinde, Halkbank mevzuunu çözme sözü vermişti, olmadı. Aşağıdaki videoda Tom Barrack Halkbank’tan bahsediyor, meseleye nihayet bir çözüm bulunmuş olabilir, bakalım bu “çözüm” Türkiye’ye ne kadara mal olacak"

NE OLMUŞTU?

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın 2014 yılında evinde ayakkabı kutusu içinden çıkan 4,5 milyon dolar "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddialarına sebep olmuş; "Ayakkabı kutusu" dönemin yolsuzluk simgesi haline gelmişti. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan iddialar sebebiyle tutuklanmıştı.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, Halkbank’a operasyonu “komplo” olarak değerlendirmişti. Savcıların da görevden alınmasının ardından Süleyman Aslan 60 gün sonra serbest kaldı.

Süleyman Aslan'ın adı en son Denizbank’ta çalışan Seçil Erzan yani kamuoyunda ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporunda "Fatih Terim Fonu" olarak da bilinen skandal dosyada "Tefeci" olarak geçmişti.

