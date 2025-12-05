Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 EG 4182 plakalı sebze yüklü kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, önce önündeki servis minibüsüne, daha sonra bir otomobil, bir kamyonet ve bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken kazaya karışan araçlarda buluna 5 yaralı ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapandı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve yolcular uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Kazaya karışan araç sürücüsü Erdinç Avcı, "Sol şeritten ağır bir şekilde ilerliyorduk. Arkadaki gürültüyü duyduk. Arkadan bir araç çarptı. Hal kamyonetinde sıkıntı vardı. 2 araçta büyük sıkıntı var. 4 ambulans geldi. Otomobil içerisindekiler yaralıydı. Kamyonet sürücüsü yaralıydı, çarpan kişi de yaralıydı. 4-5 yaralı var" dedi.