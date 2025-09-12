Sabahları baş ağrısıyla uyananlara şifalı 3 öneri! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Cedars-Sinai Tıp Merkezi nöroloğu Dr. Nasima D. Shadbehr, "Kötü uyku kalitesi baş ağrılarını tetikliyor; kaliteli dinlenmeyle bu döngüyü kırabilirsiniz" dedi.

Genel nüfusta sabah baş ağrısı prevalansı yüzde 7,6 civarında; yani her 13 kişiden biri bu sorunu yaşadı.

JAMA Internal Medicine'da yayımlanan bir çalışma, bu ağrının kadınlarda ve 45-64 yaş grubunda daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, Maurice M. Ohayon ve ekibi, kronik sabah baş ağrılarının majör depresyon ve uykusuzlukla güçlü bağlantısını vurguladı.

Katılımcıların yüzde 40'ından fazlasında bu ilişki tespit edildi. Yooha Hong ve ekibinin liderliğindeki bu çalışma, OSA'nın solunum duraklamalarının oksijen düşüklüğüne yol açarak sabahları zonklama oluşturduğunu kanıtladı.

University Hospitals uyku uzmanı Dr. Edward Kaye ise, "Sabah baş ağrıları genellikle hipoksik türde olur ve OSA tedavisiyle yüzde 50 azalabilir" şeklinde konuştu.

CPAP cihazı kullananlarda migren sıklığının düştüğünü belirtti. Sleep Foundation'ın verilerine göre, diş gıcırdatma (bruksizm) da sabah baş ağrılarının yüzde 5-8'ini tetikliyor; bu durum çene kaslarını gererek tapınaklarda donuk ağrıya neden oldu.

Alkol tüketimi ve kafein yoksunluğu gibi alışkanlıklar da rol oynadı. NIH araştırması, akşam ağır içkilerin sabah baş ağrılarını üç kat artırdığını gösterdi.

Sabahları baş ağrısı ile unutkanlık yaşanıyorsa nelerin habercisi

PEKİ, BU AĞRILARDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Yabancı uzmanlar ve güncel çalışmalar, üç temel şifa önerisini öne çıkardı:

1. Su Tüketimini Artırın: Dehidrasyonu Yenmek İçin Sabah Rutini

Dehidrasyon, sabah baş ağrılarının en yaygın nedeni; gece terleme veya yetersiz sıvı alımı beyin damarlarını daralttı.

Healthline'ın incelemesine göre, günde 2-3 litre su içmek baş ağrısı sıklığını yüzde 40 azalttı.

Geisinger Sağlık Sistemi uzmanı Dr. Michelle Chua, "Uyanır uyanmaz bir bardak su için; bu, baş ağrısını dakikalar içinde hafifletebilir" önerisinde bulundu.

Bir çalışma, dehidre bireylerde su takviyesinin migren şiddetini azalttığını doğruladı.

Sabah baş ağrısıyla uyanma nelerin habercisi? Uzmanlar açıklıyor...

2. Düzenli Uyku Alışkanlığı Edinin: Kaliteyi Ön Planda Tutun

Uyku apnesi veya uykusuzluk, sabah baş ağrılarının yüzde 50'sinden sorumlu. Scientific Reports'ta yayımlanan araştırması, düzenli 7-9 saat uykuyla baş ağrısı ataklarının azaldığını gösterdi.

OSA hastalarında pozitif hava yolu basıncı (PAP) tedavisiyle sabah ağrıları yüzde 60 gerildi.

Cleveland Clinic nöroloğu Dr. Creighton Phelps, "Sabit uyku saati belirleyin; karanlık, serin oda kullanın" diye uyardı.

UnityPoint Health'in verileri, kaliteli uykunun endorfin salınımını artırarak doğal ağrı kesici etkisi yarattığını kanıtladı.

3. Magnezyum Takviyesi Deneyin: Doğal Destekle Kas Gerilimini Azaltın

Magnezyum eksikliği, migren ve gerilim baş ağrılarını tetikledi. Healthline'ın derlemesine göre, günlük 400 mg magnezyum alımı baş ağrısı günlerini yüzde 42 düşürüyor; beyindeki magnezyum seviyeleri düşük olanlarda etki daha belirgin.

Michigan Medicine baş ağrısı uzmanı Dr. Aymen, "Baş ağrısı yaşayanlara magnezyum denemelerini öneriyorum; beyin magnezyumunu artırarak atakları önlüyor" dedi.

Bir meta-analiz, magnezyumun inflamasyonu azaltarak sabah baş ağrılarını hafiflettiğini doğruladı. Bu öneriler, ilaçsız rahatlama için etkili olsa da, haftada üçten fazla sabah baş ağrısı yaşayanlar doktora danışması önerildi.

Dr. Shadbehr, "Altta yatan OSA veya depresyon gibi nedenleri ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.