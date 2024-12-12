Sabahları baş ağrısı ile unutkanlık yaşanıyorsa nelerin habercisi

Nöroloji uzmanları ve bilimsel araştırmalar, bu iki belirtinin birçok farklı nedenini ve bu nedenlerin nasıl tespit edilmesi gerektiğini ele aldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Serkan Yıldırım, sabah baş ağrısı ve unutkanlık şikayetlerinin, genellikle uyku kalitesi ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

Yıldırım, “Horlama, uyku apnesi gibi rahatsızlıklar, gece boyunca beyne yeterli oksijen gitmemesine neden olabilir. Bu durum, sabah baş ağrısı ve gün boyunca zihinsel performansta düşüşe yol açabilir” diyor. Ayrıca, uyku apnesinin tedavi edilmediği durumlarda hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ve hatta inme riskinin arttığını belirtiyor.

Psikiyatrist Dr. Ayşe Kılıç ise bu belirtilerin kronik stres ve depresyonla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Kılıç; “Uzun süreli stres, beynin hafıza ve dikkatle ilgili bölgelerinde yıpranmalara neden olabilir. Depresyon ise hem fiziksel hem de zihinsel enerji düşüklüğüne yol açarak unutkanlık ve baş ağrısı gibi belirtileri tetikleyebilir” ifadelerini kullanıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

2017 yılında Journal of Clinical Sleep Medicine’da yayımlanan bir çalışma, uyku apnesi olan bireylerde sabah baş ağrısının, oksijen eksikliği ve karbon dioksit birikimi nedeniyle sık görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışma, tedavi edilmeyen uyku apnesinin, hafıza kaybı ve dikkat bozukluklarına neden olabileceğini de gösterdi.

Bir diğer araştırma, 2020 yılında Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlandı. Araştırma, yetersiz uyku ile beynin öğrenme ve hafıza süreçlerini yöneten hipokampüs bölgesinde yapısal değişiklikler meydana geldiğini belirtti. Bu değişikliklerin, sabah unutkanlık hissi ve gün boyunca bilişsel performansta düşüşle ilişkili olduğu vurgulandı.

HANGİ DURUMLAR ALARM VEREBİLİR?

Uzmanlara göre, sabah baş ağrısı ve unutkanlık şu durumların habercisi olabilir:

- Uyku Apnesi: Özellikle horlama ve gece nefes durması yaşayan bireylerde sık görülür.

- Migren veya Gerilim Tipi Baş Ağrıları: Sabahları şiddetli ağrılarla uyanıyorsanız, bu baş ağrısı türlerinden biri söz konusu olabilir.

- Kronik Stres ve Depresyon: Zihinsel yorgunluk, unutkanlık ve baş ağrısını tetikleyebilir.

- Hipoglisemi: Gece boyunca kan şekerinin düşmesi sabah baş ağrısına neden olabilir.

- Beyin Tümörü veya Nörolojik Rahatsızlıklar: Nadir de olsa sabah baş ağrıları, daha ciddi bir nörolojik sorunun belirtisi olabilir.

NE YAPMALI?

Nöroloji uzmanları, bu tür semptomlar yaşayan bireylerin mutlaka bir doktora başvurması gerektiğini belirtiyor. Uyku apnesi şüphesi durumunda, uyku testi (polisomnografi) gibi tanı yöntemleri önerilirken, psikolojik nedenler için stres yönetimi ve terapi desteği öneriliyor.

Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de bu semptomların azaltılmasında etkili olabilir. Diyetisyen Elif Yılmaz, “Akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınılması ve düzenli bir uyku düzeninin oluşturulması, sabah şikayetlerinin hafiflemesine yardımcı olabilir” diyor.

Sabah baş ağrısı ve unutkanlık, sıradan bir durum gibi görünse de altta yatan ciddi sağlık sorunlarının sinyali olabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin hafife alınmaması ve erken teşhis için bir uzmana başvurulması gerektiği konusunda hemfikir. Unutmayın, erken tanı ve doğru tedavi, yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar.