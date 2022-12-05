Yorgun uyanmaya son. Sabahları dinç uyanmak için bunları yapın

Herkesi merakla beklediği sabahları daha dinç ve daha uyumanın detayları ortaya çıktı. Özellikle de 4 faktör dikkatlerden kaçmadı. Bu faktörleri uygulayarak daha rahat ve dinç bir şekilde uyanacağınız vurgulandı.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda bu faktörleri deneyen kişilerin daha dinç bir şekilde uyandıkları ortaya çıktığı bildirildi.

800'den fazla kişi üzerinde yapılan araştırmalarda deneklerin iki hafta süresince yağmış olduğu tüm fiziksel aktiviteler ve beslenme şekilleri gözlemlendiği bildirildi.

İŞTE O FAKTÖRLER

-Fiziksel aktiviteler

Bir diğer faktör ise fiziksel aktiviteler olduğu vurgulandı. Gün içerisinde daha çok fiziksel aktivite yapan ve geceleri daha az hareket eden kişilerin gece uykusunun daha verimli olduğu tespit edildiği bildirildi

-Gece uykusunun süresi ve zamanlaması

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan ilk faktörün gece uykusunun süresi ve zamanlaması olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan sonuçlara göre daha uzun uyku ve geç uyanmak kişinin daha dinç bir şekilde uyanmasını sağladığı bildirildi

-Kahvaltı

Ortaya çıkan bir başka faktör ise kahvaltı olması dikkat çekti. Kahvaltıda daha fazla karbonhidrat içeren besin tüketen kişilerin gün içerisinde daha dinç olduğu tespit edildi

-Kahvaltı sonrası şekerli içecek tüketenler

Son olarak araştırmaya katılan kişilerin kahvaltının ardından kan şekeri seviyeleri ölçüldüğü bildirildi. Kahvaltı sonrası şekerli içecek tüketenlerin diğer kişiler kadar dinç hissetmediği ortaya çıkarılması dikkat çekti