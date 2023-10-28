Sabahları eksik etmeyin. Faydaları ikiye katlanıyor. Tek ısırıkta uykuyu açıyor

Elma, her rengiyle tezgâhlarda yerini alan, lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Elma, vücudun ihtiyacı olan C vitamini, A vitamini ve potasyum gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir.

Elma tüketmek, vücudun direncini artırır. Hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Çoğu kişi meyveyi akşam yemeğinden sonra yer. Fakat sabah aç karnına elma yemenin faydalarını öğrenince, bu alışkanlığınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

Sabah elma yemek, vücut için bir mucizedir.

Sabah aç karnına elma yiyin, farkı hissedin Sabah aç karnına yenilen elma; kanı arındırır, vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Özellikle yeşil elma, mide rahatsızlıklarını giderir ve mide asidini dengeler.

Açken yenilen elma, damarlarda plak oluşumunu önler, kalp kaslarını güçlendirir, kalpte iltihaplanmayı engeller.

Sabah elma yemenin bir diğer faydası da dişlerdeki bakteri plaklarının oluşmasını önlemesidir.

Elmada bulunan fruktoz hızla kana karışır ve uykulu halinizi giderir. Uyanır uyanmaz elma yemek sizi zinde yapacaktır.

ELMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Elma, bol miktarda su, vitamin ve mineral içeren bir meyvedir. Elmanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri, lifli yapısından (pektin) ve antioksidanlardan (polifenoller, C vitamini) kaynaklanmaktadır.

Elma, C, A, K, E ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca içerdiği mineraller ve eser elementler sayesinde enerji verir ve hücreleri korur.

Bol su içeriği ile vücudun hidrasyonunu sağlar ve vücut fonksiyonlarını düzenler. Elmanın lif ve antioksidan bileşenleri, kolesterolü düşürür ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.

Diyabet ve obezite riskini azaltır ve önlenmesine katkıda bulunur. Lif açısından zengin bir beslenme, kronik hastalıkların önlenmesinde de önemlidir.

Elma, hem çözünen hem de çözünmeyen lif içerdiği için tokluk hissi verir, iştahı azaltır, bağırsak hareketlerini arttırır, bağırsak sağlığını iyileştirir ve kabızlığı önler.

Bağırsak sağlığı da bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller.

Serbest radikaller hücrelerin yaşlanmasını hızlandırır. Sigara veya alkol kullanımı, güneş ışığına maruz kalma, çevre kirliliği gibi faktörler serbest radikal üretimini arttırır. Serbest radikallerle savaşmak için antioksidan alımı sağlıklı yaşam için şarttır. Elma, antioksidanlar ve özellikle polifenoller açısından zengin olduğu için serbest radikallerin cilt dahil hücre yaşlanmasını hızlandırmasını önler ve elmayı yaşlanmaya karşı koruyucu bir besin yapar.

Elma polifenollerinin, kuersetin gibi flavonoidlerin, farklı kanser türleri ve metastaz riskini azaltabileceği belirtilmektedir.

Karaciğer, akciğer ve kolon kanserine karşı koruyucudur. Kuersetinin ayrıca antiviral ve antienflamatuar özellikleri vardır.

Elmayı ısırarak yemek diş ve ağız sağlığına iyi gelir. Çiğneme diş eti hastalıklarına karşı korur.