Sabahları neden yorgun uyanılır

Bazı insanlar erken yatıp sağlıklı bir uyku çekse bile yorgun uyanır. Sunun nedenlerinden biri hava kirliliğidir. Kişi odasını havalandırmamışsa kesinlikle uyandığında kendisini yorgun hisseder.

Hava kirliliğinden ötürü oksijen az olduğundan uykudaki kişi de az oksijen alır. Diğer nedenler şunlardır:

ALKOL



Aşırı alkol tüketimi, ertesi gün yorgun kalkacağınız anlamına gelir. Alkol vücudun suyunu emer, böbreklerin yavaş çalışmasına neden olur. Yorgun uyanmak isteyenlerin alkol kullanmaması gerekir.

SİGARA TÜKETİMİ

Aynı şekilde sigara da yorgunluk yapar. Vücuda giren karbondioksit kandaki karbondioksiti de yükseltir, oksijeni azaltır. Uyku vücudu onarır. Sigara içmek yerine spor yapmak daha doğrudur.

KİMLER GÜNE DAHA ENERJİK BAŞLIYOR?

Havası temiz ortamlarda uyuyan kişiler az uyusalar bile güne yorgun başlamaz. Sağlıklı beslenen ve spor yapanlar da aynı şekilde uykudan yorgun uyanmazlar.

PSİKOLOJİK NEDENLER

Bir diğer neden de ruh halinizle ilgilidir. Mutsuzluk, parasızlık, stres, kaygı, endişe, ölüm korkusu, depresyon gibi etkenler uykuyu güçleştirir ve bu nedenle sabah yorgun uyanmanıza yol açar.

UYKU APNESİ



Uyku apnesi de yorgunluk yapar. Sağlıklı nefes alıp veremeyenlerin uykusu bölünür. BU da uyku kalitesini düşürür sabah uyanıldığında yorgunluk yapar.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Vücudunda D ve B12 vitamini eksik olanların uyku kaleteleri de bozuktur. Bu vitamini barındıran besinler yiyerek ya da güneşli havada dışarı çıkarak bunu gidermek mümkündür...