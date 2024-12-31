Sabalenka turnuvaya harika başladı

Dünyanın bir numarası Aryna Sabalenka, 2024 sezonuna oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. Brisbane Uluslararası Turnuvası'nda Meksikalı rakibi Renata Zarazua'yı 6-4, 6-0'lık setlerle mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı. Bu galibiyet, Sabalenka için yeni bir yılın ilk zaferi anlamına gelirken, 63 dakika gibi kısa bir sürede elde ettiği zaferle dikkatleri üzerine çekti.

Sabalenka, Brisbane'deki turnuvaya birinci turu bay geçerek başlarken, turnuvaya olan hazırlığı ve formu gözler önüne serildi. Kariyerinde ilk kez sezon başında dünya sıralamasında bir numara olan Sabalenka, 2023'ün son çeyreğinde kazandığı ABD Açık zaferi ile zirveye yerleşmişti. Bu zaferin ardından Avustralya Açık’ta üçüncü kez şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

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Sabalenka, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sıralama baskısının kendisi için bir sorun oluşturmadığını belirtti: "Bundan önceki yıllarda da hep bir baskı vardı, ancak artık o aşamayı geride bıraktım. En üst sıralarda olmak, her zaman bir baskıyı beraberinde getiriyor, fakat ben sadece kendime odaklanıyorum" dedi. Ayrıca, "Kazandıkça daha fazla kazanmak istiyorum. Zafer, adeta bağımlılık yapıyor," diye de ekledi.

Geçen yıl Brisbane'de finale yükselen ancak Elena Rybakina'ya kaybeden Sabalenka, bu yılın hedefi olarak aynı başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor. Sabalenka'nın Brisbane'deki güçlü başlangıcı, Avustralya Açık öncesi formunun ne denli iyi olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

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