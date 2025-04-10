Sabancı ailesinin Atlı Köşk'ü satışa çıkarıldı. Açıklanan fiyat dudak uçuklattı

Sabancı Ailesi’nin miras kavgası Atlı Köşk’ün satışıyla sonuçlandı. Mahkeme, 'Atlı Köşek' ve diğer yapıların güncel değerinin 2.8 milyar TL olduğunu açıkladı.

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın torunu olduğunu iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, yıllardır süren miras mücadelesinde önemli bir zafer kazandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Atlı Köşk’ün satışına hükmetti.

Atlı Köşk ve diğer yapıların güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak belirlendi. Mahkeme ortaklığın giderilmesi için umuma açık müzayede yolunu seçti. Satıştan elde edilecek gelir, tapudaki hisselere göre paylaştırılacak.

Sevilay Sabancı Çınar, dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğunu 7 yıl önce Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin kararıyla kesinleştirmişti. İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile ilişkisinden doğduğunu öne süren Çınar, 21 yıl önce aileye dava açmış, Adana Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mirasçı olarak tanınmıştı.

Ancak Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır miras hakkını teslim etmediğini savunan Çınar, 21 aile üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

Bu süreçte Atlı Köşk’ün tapusu da tartışma konusu oldu. İstinaf Mahkemesi, köşkün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı 1/48 hissesini iptal ederken, Sabancı Üniversitesi lehine olan intifa hakkını da kaldırmıştı. 17 Nisan 2023’te bu hisseye hükmen hak kazandığını belirten Çınar, köşkün satışı için mahkemeye başvurdu. İki yıl süren dava, Çınar’ın lehine sonuçlandı.

Çınar’ın avukatı M. Çağrı Bağatur, kararın detaylarını açıkladı: “Atlı Köşk, herkese açık bir ihaleyle satılacak. Türkiye’de konut alma hakkına sahip herkes katılabilir.”

Mahkeme kararında Sabancı Ailesi’ne satışta öncelik tanınmadığı, tapuda da bu yönde bir şerh bulunmadığı belirtildi. Bu durum, ailenin ihalede diğer katılımcılarla eşit şartlarda yarışacağı anlamına geliyor.

Atlı Köşk, İstanbul’un simge yapılarından biri olarak biliniyor. Sabancı Ailesi’nin uzun yıllar kullandığı köşk, sanat eserleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. İhale süreci, hem ekonomik hem de sembolik değeriyle büyük yankı uyandıracağa benziyor.