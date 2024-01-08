Sabancı Holding sürdürülebilirlik notunu yükseltti

Açıkladığı 2050 net sıfır hedefiyle çalışmalarına hız veren Sabancı Holding, sürdürülebilirlik alanında önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilirlik alanında finans dünyasının takip ettiği platformlar arasında yer alan MSCI tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Sabancı Holding'in MSCI ESG Derecelendirmesi notu, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki kapsamlı ve uluslararası standartlar ile iyi uygulamalara dayanan süreçleri sayesinde AA'ya yükseltildi. Bu not artırımıyla birlikte, holdingin notu, son 4 yılda 4 kademe birden yükseldi. Böylece Sabancı, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal, yönetişimsel risklerine karşı dayanıklılığını ölçen MSCI ESG Derecelendirmesi tarafından Türkiye'de AA notuyla değerlendirilen ilk ve tek Holding oldu.

HOLDİNG OLARAK GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alper, topluluk olarak sürdürülebilirlik alanında atılan her adımın iklim acil durumunun çözümüne katkıda bulunduğuna ve dünyada eşitsizliklerin bertaraf edilmesine biraz daha yaklaştırdığına dikkat çekti. Sürdürülebilirliği sadece doğayı ve yeşili koruma gibi dar bir tanımda ele almadıklarını belirten Alper, “ESG’nin ÇSY – çevresel, sosyal, yönetişimsel 3 unsurunu da kapsayan detaylı sürdürülebilirlik yol haritamız kapsamında kararlılıkla ilerlerken, bir yandan da döngüsel ekonomiyi mevcut işlerimizin, yatırımlarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Her yıl uluslararası standartlara ve iyi uygulamalara göre boşluk analizi gerçekleştirip daha da iyileşmek için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

6 YILDA 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Alper, 2050 net sıfır hedeflerine doğru ilerlerken, kendilerine çok zorlu hedefler koyduklarının da altını çizdi. Alper, “Bu doğrultuda, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile koordinasyon halinde, en geç 2030’a kadar doğrudan karbon emisyonlarımızı 2021 yılına göre en az yüzde 42 seviyesinde azaltacağız. Holding olarak, 2025 yılı sonunda ise yüzde 15’lik azaltımı yakalamayı istiyoruz. 2022-2027 dönemini kapsayan 6 yıllık dönemde sürdürülebilirlik bağlantılı alanlara gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızı 5 milyar dolara tamamlayacağız” şeklinde konuştu.