Sabancı Holding'ten dev birleşme kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Sabancı Holding'ten dev birleşme kararı
Hacı Ömer Sabancı Holding, Exsa ile birleşme kararını sona erdirdi. Holdingten KAP'a yapılan bildirimde, Exsa ile birleşme kararının tamamlandığını açıklandı.

Sabancı Holding, Exsa ile tasfiyesiz infisah yöntemiyle birleşme işleminin hukuken geçerlilik kazandığını açıkladı.

Birleşme işleminin tamamlandığına dair bildirim Hacı Ömer Sabancı Holding'den KAP'a yollandı.

Exsa'nın finansal varlıkları ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin yüzde 50 sermaye payı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı ile Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payının şirketlerinin mülkiyetine geçtiği belirtilen KAP açıklamasında birleşme neticesinde 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştiği belirtildi. KAP açıklamasında ayrıca, ihraç olunacak payların Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli olan yasal süreçlerin tamamlandığı belirtilirken, Exsa'nın şirket dışındaki diğer ortaklarına tahsis edileceği de kaydedildi.

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