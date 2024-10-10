Sabancı'dan 2 kat büyüme hedefi

Sabancı Topluluğu, 2024-2029 arasını kapsayan 5 yıllık yol haritasını Londra'da düzenlenen konferansta yabancı yatırımcılarla paylaştı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasaları Günü başlığı altında gerçekleştirilen konferansa dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

Salgından sonra Türk iş dünyası öncülüğünde yurt dışında gerçekleştirilen en kapsamlı yatırımcı buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçen konferans, Türkiye ekonomisindeki normalleşme adımlarının yatırımcılara aktarılması konusunda da önemli bir rol üstlendi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, Yürütme Kurulu, Topluluk şirketleri Genel Müdürleri, finans ve yatırımcı ilişkileri ekiplerinin de hazır bulunduğu konferansta holdingin odak alanları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alan yatırımcılar, gerçekleştirilen birebir görüşmelerde de topluluk şirketleriyle büyüme stratejileri ve olası yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"İNSAN KAYNAĞININ EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine güven duyduğunu belirtti.

Sabancı, "Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip, güçlü bir amaca hizmet eden birtopluluğuz. Kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağının en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, Sabancı'nın yüzyıllık mirasının ve geleceğinin temel taşlarıdır. Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin potansiyeline olan güvenlerinin artarak devam ettiğine değinen Sabancı, ekonomi yönetimi tarafından enflasyonun birincil öncelik olarak ele alınmasının iş dünyası olarak kendilerini de son derece memnun ettiğinin altını çizdi.

Sabancı, "Diğer yandan, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerden biri olduğunu unutmamak gerekir. Gelişmekte olan bir ülke olmak, mevcut küresel konjonktürde bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ama tüm bunların yanında Türkiye'nin muazzam bir de potansiyeli vardır. Yaklaşık 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiş bir Topluluk olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Dünyanın Sabancısı vizyonumuzla, hep ülkemizin hem de Topluluğumuzun, küresel ölçekte güç kazanması için sorumluluk almaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

- "Amacımız, bu ekonomilerin müşterisi değil, küresel ölçekteki oyun kurucusu olmak"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de dünyada sürdürülebilirlik ve dijital odağında yaşanan dönüşümün Sabancı için yeni bir yolculuğa işaret ettiğini aktardı.

Alper, "Önümüzdeki dönem için hazırladığımız stratejik yol haritamızla en büyük amacımız, bu ekonomilerin müşterisi değil, küresel ölçekteki oyun kurucusu olmak. Bu oyun kuruculuğun getirdiği bilgi birikimini, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için seferber etmek. Bu anlayış doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıllık dönemde, yatırım önceliklendirmemizi enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojiler olmak üzere 4 ana odakta toplayacağız. Topluluk şirketlerimiz, bir yandan ana işlerini koruyup büyütürken bir yandan da yeni büyüme platformlarında, dünyanın en iyi uygulamalarının izinde olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu dönüşümün Sabancı'nın hissedarları, yatırımcıları ve çalışanlarının yanında tüm paydaşları için büyük bir değer yarattığının da altını çizen Cenk Alper, şunları kaydetti:

"Dinamik portföy yönetimi anlayışımız ve yeni ekonomi odaklı küresel büyüme stratejimizle, gelecek 5 yılda mevcut net aktif değerimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer bir ifadeyle, 2029'a geldiğimizde, hem ana işlerimizdeki büyümenin hem de yeni iş kollarında ölçeklenmenin etkisiyle, değer anlamında en az bir Sabancı daha yaratmayı amaçlıyoruz"