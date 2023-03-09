Sabancı'dan Akbank kararı

Akbank hissedarlarından Sabancı Ailesi mensubu Dilek ve Sevil Sabancı 50 milyon lotun üzerinde hisse satışı yapacaklarını açıkladı.

Bugun satışla ilgili olarak Akbank’tan KAP’a şu açıklama yapıldı:

“Pay sahiplerimiz Sayın Dilek SABANCI ve Sayın Sevil SABANCI tarafından Bankamıza iletilen açıklamadır:

“Şahsi portföyümüzde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 50.861.882 TL nominal değerli AKBNK paylarımızın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde süreç başlatmış bulunuyoruz.

Bu payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satışı söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, dönüştürülecek paylarla beraber sahibi olduğumuz AKBNK paylarının tamamının yatırımcısı olduğumuz serbest özel fonlara devri planlanmaktadır.”