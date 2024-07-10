Sabancıların ünlü köşkünde skandal. Kaçak olduğu belgelerle ortaya çıktı

Sevilay Sabancı Çınar ile Sabancı ailesi arasında 20 yıldır devam eden miras davasına konu olan Atlı Köşk hakkında skandal bir olay gün yüzüne çıktı.

KÖŞKÜN DEĞERİ 2 MİLYAR 937 MİLYON



Bilirkişinin köşke biçtiği değer 2 milyar 937 milyon lira olarak belirlendi. Atlı Köşk içerisindeki yer alan restoranın yıllardır kaçak bir şekilde faaliyet gösterdiği raporlara yansıdı. 937 metrekarelik restoranla ilgili Encümen yıkım kararı aldı.

40 yıl önce vefat eden İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar'ın dedesi merhum iş adamı Hacı Ömer Sabancı'nın mirasından istediği pay, davada karar bağlandı.

Sevilay Sabancı Çınar ile Sabancı ailesi arasında yıllardır gündemi meşgul eden dava nihayet sonuçlandı. Sevilay Sabancı Çınar'ın, Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğu onandı. Sabancı Holding'e ait olan Sakıp Sabancı Müzesi'nin içinde bulunduğu Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verildi.

937 METREKARELİK KAÇAK RESTORANA YIKIM KARARI

Medyaradar'dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Köşk içerisinde bulunan restoranla ilgili skandal gerçek raporla belgelendi.

937 metrekare büyüklüğündeki olan restoranla ilgili Encümen yıkım kararı aldı.

Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: ‘’Atlı Köşk binasının hemen yan tarafında bulunan ve Köşk ile geçiş koridoru vasıtası ile birleştirilen çelik konstrüksiyondan yapılma 2 bodrum kat, giriş kat ve 1 normal kattan oluşan bir yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum katları sergi alanları, giriş katı müze giriş ve normal katı ise restoran olarak kullanılmaktadır. Yapının toplam 382 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır.

"YAPI HALA KULLANILMAKTADIR"

Encümen kararı ile yıkım kararı bulunan yapı mevcut durumda hala kullanılmaktadır. Parsel içinde bulunan seyir alanının altında 2 katlı etkinlik alanı bulunmaktadır. Bu seyir alanı 367 metrekaredir. Bu yapı dahilinde yük asansörü bulunmaktadır. Yapının üst katında 225 metrekarelik bir teras alanı mevcuttur. Yine üst katında 250 kişilik bir toplantı salonu mevcuttur. Bu yapının toplam alanı 937 metrekaredir. Encümen kararı ile yıkım kararı bulunan yapı mevcut durumda hala kullanılmaktadır.’’