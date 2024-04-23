Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Nisan konseri

Kaynak: Bülten
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Nisan konseri
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda 23 Nisan kutlamasına, çocuk müzisyenlerin muhteşem performansı damga vurdu.

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası'ndan 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen mini konsere yolcular ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

1-005.jpg

Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanında 23 Nisan sürpriziyle karşılaşan yerli ve yabancı misafirler, konseri ilgiyle izledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan tüm terminalde çocuklar, veliler, çalışanlar ve misafirleri eşliğinde kutlandı.

2-004.jpg

Adalar'dan İstanbul'a büyük bir heyecanla gelen minik müzisyenler Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'de 23 Nisan'ı doyasıya kutladı.

2016 yılında kurulan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, keman, viyola, çello ve kontrbas çalan toplam altmış çocukla çalışmalarına devam ediyor.

İlgili Haberler
Flaş… Flaş… Özgür Özel’in Erdoğan’la ne zaman görüşeceği belli oldu
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Erdoğan AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Erdoğan AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Son Haberler
Şırnak'ta 30 ton balık hasat edildi Yerel Haberler
Şırnak'ta 30 ton balık hasat edildi
AKP'li belediye 23 Nisan'ı Atatürksüz kutlamaya kaldı. Atatürk posteri alkışlarla alana getirildi Gündem
AKP'li belediye 23 Nisan'ı Atatürksüz kutlamaya kaldı. Atatürk posteri alkışlarla alana getirildi
Yolun karşısına geçen yayanın feci sonu Gündem
Yolun karşısına geçen yayanın feci sonu
1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı Gündem
1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı
Beşiktaş Spor Okulları'na yoğun katılım Spor
Beşiktaş Spor Okulları'na yoğun katılım
Sette kazara birini öldüren Alec Baldwin şimdi de kafede bir kadına saldırdı Magazin
Sette kazara birini öldüren Alec Baldwin şimdi de kafede bir kadına saldırdı