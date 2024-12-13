Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bakım çalışması

Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bakım çalışması

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakların iniş yapmasına yardımcı olan bir yaklaşma direğinin bakım amacıyla kontrollü olarak yatırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakların iniş yapmasına yardımcı olan bir yaklaşma direğinin bakım amacıyla kontrollü olarak yatırıldığı ve herhangi bir devrilmenin olmadığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), sosyal medyada bir yaklaşma direğinin devrildiği yönünde paylaşımlar yer alması üzerine yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın 06L-24R Pisti'nin 24 pist başındaki yaklaşma direği, şirketimizce (HEAŞ) planlı ve kontrollü olarak yatırılmış olup, temel kaidesi güçlendirilip, gövdesinin bakımı yapıldıktan sonra yerine tekrar monte edilecektir. Herhangi bir devrilme söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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