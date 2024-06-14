Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan otopark uyarısı

Kaynak: Haber Merkezi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan otopark uyarısı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte havalimanı ve otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sabiha Gökçen havalimanından vatandaşlara otopark uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler otogarlara ve havalimanlarını doldurdu. İstanbul’dan tatil beldelerini gitmek isteyen vatandaşlar Perşembe gününden itibaren yola çıkmaya başlarken, Cuma gününün gelmesiyle birlikte yoğunluk arttı.

Vatandaşlar otogar ve havaalanlarında yoğunluk oluştururken Sabiha Gökçen Havalimanı yönetiminden dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

TOPLU TAŞIMA KULLANIN UYARISI

Otoparklardaki yoğunluğa dikkat çekilen açıklamada vatandaşların havalimanına gelirken toplu taşıma araçlarını kullanması tavsiye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tatil ve Kurban Bayramı sebebiyle havalimanında bulunan açık ve kapalı otoparklarda yoğunluğun arttığı; bu sebeple seyahatlerde bir sıkıntı yaşanmaması için vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla metroyu kullanmaları tavsiye edildi.

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