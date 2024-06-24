Sabiha Gökçen rekor üstüne rekor kırdı

İSG CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve iş ortaklarına teşekkür ederek, İstanbul Sabiha Gökçen'i Avrupa ve dünya genelinde daha üst sıralara taşıyacak stratejik hamlelerin devam edeceğini belirtti.

Bayram tatili dönüşündeki yoğunlukla birlikte günlük yolcu ve uçuş sayısında bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşıldı. İSG, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Resmi tatil süresince 14-23 Haziran tarihlerinde İSG'de 7 bin 18 uçuşta 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi. 23 Haziran'da ise 132 bin 550 yolcu girip çıkarken iniş-kalkış sayısı 725 olarak kaydedildi.