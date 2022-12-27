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Sabiha Gökçen dış hat gelen yolcu sayısında rekor kırdı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 24 Aralık'ta yurt dışından gelen yolcu sayısında 29 bin 162 kişiyle tarihi rekora imza atıldı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:07
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 24 Aralık'ta yurt dışından gelen yolcu sayısında 29 bin 162 kişiyle tarihi rekora imza atıldı

Sabiha Gökçen dış hat gelen yolcu sayısında rekor kırdı
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından (İSG) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesiyle uluslararası seyahate artan talep, yeni yıl tatiliyle beraber zirve yaptı.

Tatilini Türkiye'de veya İstanbul aktarmalı farklı ülkelerde geçirmek isteyenler, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dış hat yolcu sayılarında tarihi rekora imza atılmasını sağladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 24 Aralık'ta 29 bin 162 ile en yüksek dış hat gelen yolcu sayısına ulaşıldı. Söz konusu tarihte dış hatlarda giden yolcu sayısı ise 26 bin 582 kişi oldu. Böylece 24 Aralık'ta dış hatlarda toplamda 55 bin 744 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 24 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 20 bin 671 gelen, 21 bin 295 giden yolcu olmak üzere toplam 41 bin 966 kişi de iç hatlarda seyahat etti.

"TARİHİ ZİRVELERİ AŞMAYA BAŞLADIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, yurt dışı yolcu ve uçuş sayılarında kaydettikleri yeni rekorların kendilerini motive ettiğini belirtti.

Dış hat yolcu performanslarında tarihi zirveleri aşmaya başladıklarını kaydeden Albayrak, "Misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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