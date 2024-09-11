Sabiha Gökçen’de çıkan çatışmada yaralanmıştı: Hayatını kaybetti

Pendik, Harmandere Mahallesi'nde 7 Eylül Cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Yolcu paylaşımı yüzünden çıkan kavgada, iki grup üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak üzere olay yerinde toplandı. Ancak, tartışma hızla büyüyerek silahların çekilmesine ve silahlı çatışmaya yol açtı. Çatışma sırasında, Süleyman Üzümcü adında bir kişi ağır şekilde yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayda iki kişi daha yaralandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri kısa sürede kavgaya karışanları tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında kavgaya karıştıklarını kabul etse de, öldürme ve yaralama olaylarına karışmadıklarını ifade ettiler.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çevik Kuvvet Otobüsleriyle geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.